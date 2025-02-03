💡Евпатория частично обесточена из-за аварии на сетях Без электричества остались жители улиц 60 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Интернациональной и Крупской, сообщили в «Крымэнерго».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡Евпатория частично обесточена из-за аварии на сетях Без электричества остались жители улиц 60 лет Октября, 60 лет ВЛКСМ, Интернациональной и Крупской, сообщили в «Крымэнерго».