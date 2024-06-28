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Царьград

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В Екатеринбурге будут судить хозяев сетевых игровых автоматов

В Екатеринбурге будут судить хозяев сетевых игровых автоматов

За два года уральцы заработали на игроманах почти 46 миллионов рублейУголовное дело о незаконной организации азартных игр вне игорной зоны утверждено в Екатеринбурге.

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