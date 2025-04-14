Социальный фонд: Проверьте, внесены ли годы службы в армии в ваш лицевой счет

15.04.2025. ОСФР по г. Москве и Московской области информирует, что в настоящее время проводится работа по дополнению (уточнению) индивидуальных лицевых счетов мужчин, 1966-1971 годов рождения, (не являющихся получателями пенсии) сведениями о периодах прохождения военной службы по призыву, военной службы, а также другой приравненной к ней службы (в органах МВД, Государственной противопожарной службе, органах уголовно-исполнительной системы и проч.