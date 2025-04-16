Путин выразил слова благодарности ХАМАС за освобождение Труфанова

Российские власти сделают все, чтобы пленники в Газе были освобождены Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности руководству движения ХАМАС за освобождение из плена россиянина Александра Труфанова.
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