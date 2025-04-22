Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ перебросили обученные спецгруппы с ударными дронами в Запорожскую область

Украинские военные использовали перемирие для наращивания сил и переброски подготовленных западными специалистами групп с беспилотниками на новые позиции, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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