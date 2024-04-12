Вот уж не предполагала, что придется выступить кем-то вроде Advocatus diaboli, но "никогда не говори никогда", тем более, что под моими статьями о демографии и не только порою появляются комментарии подобного рода, а этот был настолько великолепен, что вдохновил: Как говориться, "ну здравствуйте, приехали", наш Десперадо во всей красе — гневен и очень-очень опасен! Интересно, […] Сообщение Священное право на женщин, деньги и детей.