Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде

Пиротехника, ТАК, не взрывается. Это теракт... Столько много людей пострадало!!... Терпеть не могу, когда врут.

Rabiga Rafikova

Читала, что взрыв произошел на складе пиротехники. который никакого отношения к заводу не имеет кроме того факта что находится рядом с ним.