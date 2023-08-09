Около 11 часов утра в ближайшем Подмосковье прогремел сильный взрыв. По предварительным данным, ЧП произошло на территории Загорского оптико-механического завода.
Мощный взрыв прогремел в подмосковном Сергиевом Посаде
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пиротехника, ТАК, не взрывается. Это теракт... Столько много людей пострадало!!... Терпеть не могу, когда врут.
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13 час.
В К
Во, во!
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13 час.
Rabiga Rafikova
Читала, что взрыв произошел на складе пиротехники. который никакого отношения к заводу не имеет кроме того факта что находится рядом с ним.
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11 час.
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