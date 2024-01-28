Десантники нашей родной 98-й дивизии удостоены наград за мужество и героизм

Десантники нашей родной 98-й дивизии удостоены наград за мужество и героизмВоеннослужащим инженерно-сапёрного батальона вручили знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, Жукова и «За разминирование».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)