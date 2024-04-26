Сбербанк увеличил прибыль 11,3% в I квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года чистая прибыль Сбербанка показала значительный рост, увеличившись на 11,3% в годовом исчислении и достигнув 397,4 миллиарда рублей, согласно кратким данным финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам (МСФО).
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