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Царьград

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Обратный отсчёт пошёл: Угроза коллапса на Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ бьёт тревогу

Обратный отсчёт пошёл: Угроза коллапса на Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ бьёт тревогу

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси бьёт тревогу: существует реальная угроза коллапса на Запорожской АЭС. Обратный отсчёт пошёл: примерно через десять суток атомная станция останется без энергопитания, если не будут приняты экстренные меры.

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