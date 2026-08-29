Обратный отсчёт пошёл: Угроза коллапса на Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ бьёт тревогу

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси бьёт тревогу: существует реальная угроза коллапса на Запорожской АЭС. Обратный отсчёт пошёл: примерно через десять суток атомная станция останется без энергопитания, если не будут приняты экстренные меры.