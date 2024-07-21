Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"

Л

Людмила

Перечислять можно бесконечно...как поет Дима Маликов и его дочка все наверное оценили, Пресняков + 2 песни...вот если бы не папки и не мамки, сколько талантов мы могли бы увидеть...одна Пугачёва вытащила всю свою безголосую родню.