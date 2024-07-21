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Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"

Шахназаров назвал фамилии бездарных детей звёзд: "Ты не актёр, ты просто присосался"

Дети больших артистов мнят себя великими звёздами и большими талантами, даже не понимая собственный уровень серости и бездарности.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
ещё одна бездарь - дочка мушкетёрца датаряна по имени лиза.
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10 час.
игорь petroff
в &quot;день радио&quot; ефремов не снимался.
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9 час.
Л
Людмила
Перечислять можно бесконечно...как поет Дима Маликов и его дочка все наверное оценили, Пресняков + 2 песни...вот если бы не папки и не мамки, сколько талантов мы могли бы увидеть...одна Пугачёва вытащила всю свою безголосую родню.
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9 час.

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