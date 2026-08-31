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В Латвии не хватает педагогов после штрафов за русский язык в школах

В Латвии не хватает педагогов после штрафов за русский язык в школах

www.globallookpress.com/Bernd WeiÃŸbrod Русскоязычные учителя в Латвии опасаются штрафов за использование русского языка в школах и поэтому не хотят идти работать по специальности.

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