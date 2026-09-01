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Царьград

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Минпросвещения обновило список книг для внеклассного чтения школьников

Минпросвещения обновило список книг для внеклассного чтения школьников

Министерство просвещения сформировало новый перечень художественных произведений, рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения во внеурочное время.

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