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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты медобследования Платы, вингер дал разрешение. Мартинс еще – нет, поэтому в «Ботафого» документы не отправлены (Metaratings)

«Динамо» предоставило Фламенго результаты медицинского обследования Гонсало Платы . Бело-голубые отказались от покупки эквадорского вингера за 12 миллионов евро из-за проваленного игроком медосмотра.

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