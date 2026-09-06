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Дорожники отремонтировали более 60 км рубцовской трассы

Дорожники отремонтировали более 60 км рубцовской трассы

В Алтайском крае привели в нормативное состояние 61 км федеральной трассы А-322, проходящей от Барнаула через Рубцовск до границы с Республикой Казахстан.

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