Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай планирует осуществлять целевые мероприятия по стимулированию потребления в 2025 году, включая выпуск сверхдолгосрочных специальных государственных облигаций в размере 300 млрд юаней /около 42 млрд долл.
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