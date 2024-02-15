В русском городе Ростове-на-Дону открыли памятник народному артисту "страны У", отъявленному русофобу Михаилу Жванецкому.
Призывал сровнять Россию с землёй: В Ростове открыли памятник русофобу Жванецкому
Комментарии
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ВераВерная
Это не его статья.
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2 час.
Ян Правдин
Статья для лохов и ограниченных людей. Жванецкий был и есть гений!
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29 мин.
Александр Семенов
По-моему автор статьи педераст, а большинство пишущих здесь, просто тупые без чувства юмора оголтелые антисемиты. Проклинать Жванецкого за фразу выдернутую из контекста " сравнять Россию с землёй", это то же самое, что обвинить в русофобстве Эдуарда Лимонова, который написал "Исчезновение варваров". Рассказ в котором однажды с лица земли навсегда пропал Советский Союз и что из этого получилось. Читаешь эти тупые истекающие злобой и ненавистью отзывы и думаешь, отсутствие юмора и неумение иронизировать над собой, это тяжелое психическое заболевание. Судя по здешним отзывам, Дежурный по стране был прав - страна больна.(((
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2 мин.
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