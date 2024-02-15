Призывал сровнять Россию с землёй: В Ростове открыли памятник русофобу Жванецкому

Александр Семенов

По-моему автор статьи педераст, а большинство пишущих здесь, просто тупые без чувства юмора оголтелые антисемиты. Проклинать Жванецкого за фразу выдернутую из контекста " сравнять Россию с землёй", это то же самое, что обвинить в русофобстве Эдуарда Лимонова, который написал "Исчезновение варваров". Рассказ в котором однажды с лица земли навсегда пропал Советский Союз и что из этого получилось. Читаешь эти тупые истекающие злобой и ненавистью отзывы и думаешь, отсутствие юмора и неумение иронизировать над собой, это тяжелое психическое заболевание. Судя по здешним отзывам, Дежурный по стране был прав - страна больна.(((