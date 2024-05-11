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Психолог Агеев: реестр не мотивирует алиментщиков платить долги

Психолог Агеев: реестр не мотивирует алиментщиков платить долги

Реестр злостных неплательщиков алиментов запустят в России. В открытом доступе появятся сведения о должниках, против которых завели административные или уголовные дела, или же объявили в розыск за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

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