Психолог Агеев: реестр не мотивирует алиментщиков платить долги

Реестр злостных неплательщиков алиментов запустят в России. В открытом доступе появятся сведения о должниках, против которых завели административные или уголовные дела, или же объявили в розыск за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
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