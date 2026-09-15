Ким Чен Ын пообещал Путину неизменную поддержку России

Ким Чен Ын направил Владимиру Путину ответную телеграмму и пообещал неизменно поддерживать Россию. Лидер КНДР заявил, что уверен в победе России в «священной войне» и пожелал российскому народу «победы и славы».
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