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РБК: в Ozon заявили о риске роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах

РБК: в Ozon заявили о риске роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах

Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, что повлияет на стоимость продукции.

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