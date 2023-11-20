РБК: в Ozon заявили о риске роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах

Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев заявил, что законопроект о работе маркетплейсов, если он будет принят, заставит владельцев онлайн-площадок повышать комиссии для продавцов и посредников на год вперед, что повлияет на стоимость продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии