Дрозденко: врачам нужны соцпакет и рост для работы в спорте

Трудоустройства специалистов недостаточно для преодоления кадрового дефицита в спортивной медицине. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, необходимо также гарантировать врачам социальную защиту и условия для регулярного профессионального роста.
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