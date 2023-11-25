Губернатор Василий Анохин вручил почётные знаки многодетным смолянкам

Мероприятие в Смоленске прошло в преддверии Дня матери и Года семьи, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Губернатор Василий Анохин вручил сегодня 15-ти многодетным мамам Смоленской области региональный почётный знак «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной, матери первого космонавта.
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