В мае жителям России предстоит потрудиться 18 дней и отдохнуть 13-ть, благодаря двум блокам праздничных дней.
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В мае жителям России предстоит потрудиться 18 дней и отдохнуть 13-ть, благодаря двум блокам праздничных дней.