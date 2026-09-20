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Царьград

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"Когда я узнал об этой истории": Сын Трампа вернул русскому бизнесмену деньги за свою свадьбу

"Когда я узнал об этой истории": Сын Трампа вернул русскому бизнесмену деньги за свою свадьбу

История с роскошной свадьбой сына Дональда Трампа внезапно получила продолжение, причём довольно неожиданное.

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