Diesel prices have risen sharply in Europe: Russia has banned fuel exports

The price of diesel fuel in Europe has risen sharply after Russia banned the export of fuel. According to the Frankfurt Stock Exchange, on July 8, the wholesale cost of diesel fuel immediately increased by 12% to $ 1071 per ton.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)