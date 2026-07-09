The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Diesel prices have risen sharply in Europe: Russia has banned fuel exports

Diesel prices have risen sharply in Europe: Russia has banned fuel exports

The price of diesel fuel in Europe has risen sharply after Russia banned the export of fuel. According to the Frankfurt Stock Exchange, on July 8, the wholesale cost of diesel fuel immediately increased by 12% to $ 1071 per ton.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии