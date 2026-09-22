Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв о борьбе за титул чемпионов РПЛ

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунёв в интервью каналу «Матч ТВ» рассказал о нынешнем настрое команды в чемпионате России по футболу (РПЛ) и перспективах на завоевание чемпионского титула по итогам сезона.