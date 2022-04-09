Гонщики NASCAR подрались после финиша – дошло до рассечения. Видео

Гонщики NASCAR подрались после финиша – дошло до рассечения. ВидеоMeg Oliphant / Getty ImagesГонка второго дивизиона NASCAR Xfinity Series на овале в Мартинсвилле, прошедшая в ночь с пятницы на субботы, завершилась разборкой двух молодых пилотов.