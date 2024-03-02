Запреты и приметы на Феодора Тирона, праведную Мариамну и Овсянки: можно ли в эти выходные, 2 и 3 марта, солить капусту, ходить на кладбище Евгения КомароваВ субботу, 2 марта, в православном календаре отмечают два значимых события: день святого Феодора Тирона и Мариамны Кикиморы.