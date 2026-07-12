Каким будет рынок гривневых депозитов — прогноз банкира

Во второй половине июля существенных изменений на рынке гривневых депозитов не ожидается. Как отметил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, текущая ситуация на валютном рынке и уровень инфляции не создают предпосылок для пересмотра доходности банковских вкладов.
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