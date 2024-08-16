«Курская ситуация: до полной катастрофы всего 13 км»: Министр Белоусов подробно описал, как режим в Киеве прекратит существование: Карта боевых действий на Украине, к утру 16.08.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 16 августа 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 16.
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