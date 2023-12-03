Бандиты застрелили 6 человек из конкурирующей группировки в округе Кеведо на западе Эквадора

В результате вооруженного нападения в одном из городов на западе Эквадора убиты 6 человек. Бандиты в субботу вечером расстреляли участников конкурирующей криминальной группировки на улице в районе Сан-Кристобаль округа Кеведо, провинции Лос-Риос.
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