Бандиты застрелили 6 человек из конкурирующей группировки в округе Кеведо на западе Эквадора

В результате вооруженного нападения в одном из городов на западе Эквадора убиты 6 человек. Бандиты в субботу вечером расстреляли участников конкурирующей криминальной группировки на улице в районе Сан-Кристобаль округа Кеведо, провинции Лос-Риос.