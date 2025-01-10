Трамп пообещал обнародовать доклад о неопознанных беспилотниках в США

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в первые дни после вступления в должность обнародовать доклад о неопознанных беспилотниках, которые в последнее время регулярно видели в небе жители ряда американских штатов.
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