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Два смотровых бинокля установили на архангельской набережной

Два смотровых бинокля установили на архангельской набережной

На архангельской набережной появились два смотровых бинокля за несколько миллионов рублейНа архангельской набережной установили два смотровых бинокля.

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