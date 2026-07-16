РБК СТИЛЬ
НовоеИмидж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РБК СТИЛЬ

2 273 подписчика

Сколько Москва зарабатывает на туристах и на что они тратят деньги

Сколько Москва зарабатывает на туристах и на что они тратят деньги

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Кто и откуда везет деньги в столицу За что гости платят в отелях Где и за сколько едят туристы в Москве Почему на покупках в Москве не экономят Как культурный досуг запускает цепную реакцию трат Сколько зарабатывают на туристах бани Кинопродюсер сказал бы, что туризм в Москве сегодня похож на блокбастер, созданный по всем законам жанра: с колоссальным бюджетом, безупречным визуальным рядом, спецэффектами и, главное, с мощной эскапистской функцией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии