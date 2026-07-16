Сколько Москва зарабатывает на туристах и на что они тратят деньги

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Кто и откуда везет деньги в столицу За что гости платят в отелях Где и за сколько едят туристы в Москве Почему на покупках в Москве не экономят Как культурный досуг запускает цепную реакцию трат Сколько зарабатывают на туристах бани Кинопродюсер сказал бы, что туризм в Москве сегодня похож на блокбастер, созданный по всем законам жанра: с колоссальным бюджетом, безупречным визуальным рядом, спецэффектами и, главное, с мощной эскапистской функцией.