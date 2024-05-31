Пионовую степь обнаружили дети в Алтайском крае

В рамках проекта "В поисках сокровищ природы" юные туристы изучали также Тогульский и Целинный районы Пионовая степь / Фото: детский туротряд "Караван" В Кытмановском районе Алтайского края обнаружили новую природную достопримечательность - пионовую степь площадью до 15 гектаров, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.