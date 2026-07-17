Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года

Противостояние США с Ираном стало одной из тем обращения Дональда Трампа к нации. В ходе выступления хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты одерживают якобы очень крупную победу в конфликте, который длится с февраля и вскоре "получат от этого выгоду".