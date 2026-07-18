Андреа Кими Антонелли: «После первого сегмента думал, что у нас проблемы. Команда заслужила этот поул»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Бельгии , отметив, что остался очень доволен поулом, а также прогрессом в работе болида, которого ему вместе с инженерами удалось достичь по ходу сессии.
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