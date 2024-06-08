В Кемерово столкнулись два трамвая, пострадали более 90 человек

Как это вообще могло произойти?! Трамвай веднь не машина - на "встречную полосу" выехать не мог. В Кемерово столкнулись два трамвая.
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Как это вообще могло произойти?! Трамвай веднь не машина - на "встречную полосу" выехать не мог. В Кемерово столкнулись два трамвая.
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