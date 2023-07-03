Военное обозрение

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Украинский пропагандист обвинил Россию в «грандиозной спецоперации» по наводнению Европы африканскими и азиатскими мигрантами

Украинский пропагандист обвинил Россию в «грандиозной спецоперации» по наводнению Европы африканскими и азиатскими мигрантами

Массовые беспорядки во Франции после убийства полицейским молодого мигранта прокомментировал один из главных украинских пропагандистов Дмитрий Гордон.

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