Poizon предложил продавцам комиссии ниже российских маркетплейсов

Китайский маркетплейс Poizon впервые раскрыл условия работы с продавцами в России. Он сообщил «Коммерсанту», что комиссия на площадке составляет 19-29%: премиум-продавцы могут рассчитывать на минимальную ставку, максимальная не превышает 29%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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