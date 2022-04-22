«Магнитка» собрала мастеров конвертерного производства

Сталевары обменяются опытом в Магнитке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня на базе ММК начинает работу магнитогорский этап межзаводской школы специалистов конвертерного производства.