ВС РФ занимает выгодные рубежи. Обстановка в зоне СВО

По сообщениям Минобороны РФ, на Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.
По сообщениям Минобороны РФ, на Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.
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