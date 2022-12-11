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ВС РФ занимает выгодные рубежи. Обстановка в зоне СВО

ВС РФ занимает выгодные рубежи. Обстановка в зоне СВО

По сообщениям Минобороны РФ, на Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.

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