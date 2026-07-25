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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Участники СВО теперь смогут общаться с психологом во время диспансеризации

Участники СВО теперь смогут общаться с психологом во время диспансеризации

Изменения начали действовать с 25 июля С 25 июля вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ, расширяющий программу профилактических медицинских осмотров для отдельных групп взрослого населения, сообщает "Коммерсантъ".

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