Участники СВО теперь смогут общаться с психологом во время диспансеризации

Изменения начали действовать с 25 июля С 25 июля вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ, расширяющий программу профилактических медицинских осмотров для отдельных групп взрослого населения, сообщает "Коммерсантъ".
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