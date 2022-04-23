Формула-3. Имола. Колапинто выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 9-й

Пилот «Ван Амерсфорт» Франко Колапинто выиграл первую гонку «Формулы-3» в итальянской Имоле. Победа стала первой для гонщика и его команды в «Ф-3».
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