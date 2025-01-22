Мирра и Шнайдер – в полуфинале Australian Open в паре. Почему они так хороши?

Australian Open – всего четвертый совместные турнир для Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Но у них уже собирается приличное резюме: ● серебро Олимпиады; ● титул в Брисбене – на первом турнире в сезоне; ● и вот теперь полуфинал Australian Open.