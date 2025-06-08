Обозреватель венгерского издания European Conservative Род Дреер подтвердил пророческие слова директора Института РУССТРАТ Елены Паниной, что Европу с большой вероятностью ждут репрессии и концлагеря для тех, кто не согласен с политикой глобалистов.
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