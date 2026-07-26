The AI Capex Bill Comes Due Authored by Lance Roberts via RealInvestmentAdvice.com, The S&P 500 spent most of the year riding above its 50-day moving average, and we have warned for the last couple of weeks that a break lower would be worth paying attention to.
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