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Zero Hedge

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The AI Capex Bill Comes Due

The AI Capex Bill Comes Due

The AI Capex Bill Comes Due Authored by Lance Roberts via RealInvestmentAdvice.com, The S&P 500 spent most of the year riding above its 50-day moving average, and we have warned for the last couple of weeks that a break lower would be worth paying attention to.

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