Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

KCNA via REUTERS Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду, 12 июня.
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