На Украине увеличили продолжительность отключений света (ВИДЕО)

На Украине увеличили продолжительность отключений света. «Укрэнерго» ухудшило прогноз на сегодня: если вчера ожидались ограничения до двух очередей, то теперь предупреждают об отключениях до 2,5 очередей одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Первые заявления ...
- СТ От первых перегов...
- Гарантии безопасн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым