Столкнулся с реальностью: почему Трамп не успеет разрешить конфликт на Украине за 100 дней

МОСКВА, 22 января, ФедералПресс. Команда нового президента США Дональда Трампа, вероятно, не справится с разрешением конфликта на Украине в течение 100 дней, считает Константин Блохин, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН и политолог-американист.
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